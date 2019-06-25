BlaBlaCar планує вийти на український ринок автобусних перевезень

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BlaBlaCar хоче вийти на український ринок автобусних перевезень, проте автобусів під брендом BlaBlaBus не буде.

Про це з посиланням на компанію повідомляє ЦТС.

Як розповіли у BlaBlaCar, компанія зосередить зусилля на створенні об'єднаної мережі автобусних маршрутів і карпулінга.

Водночас раніше один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон заявляв, що компанія запустила в Німеччині перший автобусний рейс BlaBlaBus, і що в планах - подвоїти зусилля для виходу на ринок автобусних перевезень в Україні.

В українському офісі BlaBlaCar прокоментували цю заяву, підкресливши, що український ринок істотно відрізняється від ринку автобусних перевезень в західноєвропейських країнах.

"На українському ринку ми не плануємо запускати автобуси під своїм брендом. Ми розуміємо, що ринок автобусних перевезень в Україні історично формувався і зараз функціонує за іншими принципами", - зазначили в компанії.

І підкреслили, що на відміну від західноєвропейського, український автобусний ринок дуже фрагментований.

"Тут працюють сотні великих і дрібних перевізників. Тому ми фокусуємося на партнерському підході роботи з максимальною кількістю українських перевізників і в даний момент працюємо над тим, щоб запропонувати ринку комфортну модель взаємодії, від якої б залишилися у виграші всі учасники ринку, особливо пасажири ", - сказав Олексій Лазоренко, керівник BlaBlaCar в Україні .

Нагадаємо, що в Німеччині автобусний перевізник від Blablacar почав працювати з 18 червня.

Економічна правда