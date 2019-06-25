Новини 25 червня: екстрадиція Фірташа, податок на багатство та кредитні афери Богдана

Про Фірташа. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Про податок на багатство. Група найбагатших американців, серед яких відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, виступила за податок на багатство у США.

Про SkyUp. Авіакомпанія звинувачує суд у затягуванні з рішенням щодо ліцензії перевізника.

Про шахраїв. Глава АП Андрій Богдан причетний до афер і фактично консультував у кредитних шахрайствах, запевняють ЗМІ.

Про технології. Третій запуск надважкої ракети Falcon Heavy пройшов частково вдало. Сам Маск запуск ракети назвав найскладнішим за всю історію компанії.

Про гроші. У жовтні з'явиться нова банкнота у тисячу гривень, а монети 1, 2 та 5 копійок виведуть із обігу.

Про енергетику. Зелений тариф для нових наземних домашніх сонячних електростанцій планують скасувати з 2020 року.

Про політику. Президент Володимир Зеленський пропонує уряду звільнити представника держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" Володимира Демчишина.

Про газ. ЄБРР може виділити "Нафтогазу" 60 мільйонів євро кредиту на закупівлю газу.

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"Вибачте, це треш!". Що було у 160 указах, які скасував Зеленський

Президент скасував низку указів, визнавши їх безнадійно застарілими. Які це документи, чому вони не були скасовані раніше і що змінюють.

50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США

Верховний суд Австрії став на сторону американських слідчих у справі про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа. У чому звинувачують бізнесмена та що йому загрожує після можливого "переїзду" до США?

Дорогі позики. Чи може Україна платити менше за кредити

Умови, на яких Україна розміщувала облігації, були ринковими. Однак за екстрене приватне розміщення сплачена своя ціна. Основна причина високої ставки — низька кредитоспроможність.