Київський бронетанковий завод заявляє, що не купував власні запчастини

ДП "Київський бронетанковий завод" заявляє, що не купував своїх же запчастин за завищеними цінами та називає інформацію "Наших грошей", опубліковану напередодні, брехливою.

Про це 25 червня повідомляє прес-служба підприємства.

"Повідомлення програми "Наші гроші" про те, що посадовці ДП "Київський бронетанковий завод" поставили під виглядом нових запчастин і комплектуючих старі, не відповідає дійсності і поширює неправдиву інформацію", - зазначає прес-служба.

Також в держпідприємстві називають брехнею інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

"Відповідно до результатів тендеру від 10.08.2018 ТОВ "Торговий дім "Партсет" визнано переможцем на постачання запчастин до танків Т-72 (гідроамортизатори, катки підтримуючі, торсіони, станки НСВТ) та укладено договір №КБТЗ/ПСПК/18/52 на постачання зазначених ТМЦ на загальну суму 3 824 666 грн", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві заявили, що запчастини не купували у себе ж, а прийняли, за умовами договору, на зберігання у жовтні 2018 року від ТОВ "Партсет" ТМЦ(запчастини до БТР-3Е: колісні редуктори, мости, лебідки, важелі) на загальну суму 5 316 108 грн.

"Усі придбані запасні частини та комплектуючі мають другу категорію і є фактично новими, тобто невживаними, але складського зберігання. Частину комплектуючих вже встановлено на бойову техніку ЗСУ у рамках ремонтних робіт", - запевнили в ДП.

У бронетанковому додали, що інші запчастини придбали як складський запас і зберігають на складах підприємства. "Адже наразі КБТЗ має гарантійні зобов’язання з ремонту та відновлення 44 одиниць БТР-3ДА і потребує відповідного ремонтного фонду", - пояснили на заводі.

У ДП наголосили, що придбали всі запчастини та комплектуючі за кошти підприємства.

Також повідомляється, що придбані деталі з самого початку не планували встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому звинувачення ЗМІ називають абсурдними.

Зазначається, що увесь товар знаходиться на складі підприємства. Також на заводі готові дати можливість перевірити якість закуплених запчастин.

Нагадаємо, що 24 червня "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва повідомляли, що Державне бюро розслідувань підозрює посадовців ДП "Київський бронетанковий завод" в привласненні коштів через угоди з ТОВ "Торгів дім "Партсет" щодо ремонту та закупівлі деталей до бронетранспортерів на 9,14 млн грн.