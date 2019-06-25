Верховний суд визнав банкрутом завод братів Клюєвих

Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрексімбанку та залишив без змін постанови судів попередніх інстанцій про визнання ПрАТ "Укрпідшипник" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" залишити без задоволення. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2019 та постанову Господарського суду Донецької області від 03.07.2018 у справі № 905/3071/17 залишити без змін", - йдеться у рішенні.

Також зазначається, що постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо:

30 травня 2018 року Господарський суд Донецької області затвердив реєстр вимог кредиторів ПрАТ "Укрпідшипник", окремо внісши до нього вимоги Укрексімбанку на 1,73 млрд грн та Промінвестбанку на 107,5 млн грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Укрексімбанк подавав апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції від 30 травня 2018 року, в якій просив Східний апеляційний госпсуд визнати в повному обсязі заявлені вимоги до ПрАТ "Укрпідшипник" (на 2,035 млрд грн).

Власниками істотної участі в ПрАТ "Укрпідшипник" є брати Андрій та Сергій Клюєви.

Економічна правда