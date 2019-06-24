Росія продовжила санкції на продукцію з ЄС

Президент Росії Владімір Путін продовжив до кінця 2020 року спеціальні економічні заходи, введені стосовно продукції з країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", указ Путіна опублікований на порталі правової інформації.

Лідери ЄС на саміті минулого тижня погодили продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року. Євросоюз ввів санкції проти ЄС влітку 2014 року через незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі.

У серпні 2014 року Росія у відповідь на рішення Євросоюзу ввела на рік ембарго, заборонивши імпорт продовольства з Європи, США та інших країн, що підтримують санкції проти Росії.

Під харчові контрсанкції підпали овочі і фрукти, риба, молоко і молочна продукція, свинина, яловичина і м'ясо птиці.

20 червня Путін заявив, що втрати Росії внаслідок введених проти неї з 2014 року обмежень становлять 50 мільярдів доларів.

Європейська правда