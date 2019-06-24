Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за понад 9 мільйонів

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців ДП "Київський бронетанковий завод" в привласненні коштів через угоди з ТОВ "Торгів дім "Партсет" щодо ремонту та закупівлі деталей до бронетранспортерів на 9,14 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва.

Зазначається, що за даними слідства, в рамках оборонного замовлення Міністерство оборони уклало з "КБТЗ" угоду на постачання армії бронетранспортерів БТР-3ДА.

Для цього, на початку липня 2018 року завод уклав договір підряду з "Торговий дім "Партсет" і на його виконання під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення 35-ти колісних редукторів та 12 мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні.

Повідомляється, що через чотири тижні "КБТЗ" підписав "Торговий дім "Партсет" тепер вже договір поставки комплектуючих до БТР-3ДА на загальну суму 9,14 млн грн. "На виконання договору фірма поставила під виглядом нових запчастини та комплектуючі, які були відновлені перед тим на території київського заводу. А саме – 35 колісних редукторів та 12 мостів до бронетранспортерів", - йдеться у повідомленні.

Слідство стверджує, що крім того, що комплектуючі вже були в використанні, вони ще й не відповідали технічним вимогам та були поставлені по завищеним цінам.

У виданні додають, що для переведення грошей в готівку "Торговий дім "Партсет" відобразив у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "ЛКО Груп", ТОВ "Кауса", ТОВ "Дебат", ТОВ "Скрол буд".

В суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків "ТД "Партсет" в АТ "Райффайзент Банк Аваль" у Києві, і суд це клопотання задовольнив.

Повідомляється, що з іншої ухвали Печерського райсуду Києва стало відомо, що 6 червня ДБР провело обшуки "КБТЗ", де знайшла частину комплектуючих, які були закуплені по контракту з "ТД "Партсет". Нині це обладнання заарештоване.

Зазначається, що "ТД "Партсет" було зареєстроване в Києві в 2015 році як ТОВ "Оптімалбуд". Теперішню назву фірма отримала за два місяці до угод з київським оборонним підприємством.

За даними видання, тоді ж її власником став Борис Рожановський, але через кілька тижнів фірму переписали на нинішнього її власника та директора Івана Николенка, який прописаний в столичному гуртожитку.

З листопада 2015 року керує "КБТЗ" Вадим Шкавро, який раніше вже очолював завод в 2011-2013 роках.

Повідомляється, що за 2018 рік він задекларував 1,03 млн грн. зарплатні, готівкою зберігає $30 тис. Також Шкавро задекларував, що позичив у Володимира Махна $150 тис.

Зазначається, що в листопаді 2016 року Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за підозрою, "КБТЗ" закупило для виготовлення корпусів бронетранспортерів БТР-3ДА сталь низької якості, за яку було сплачено ТОВ "Альфа Техно Імпорт" 57,1 млн грн. Але після жовтня 2017 року судовий реєстр не містить жодної згадки про дії НАБУ в цій справі.

Українська правда