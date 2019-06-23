США в понеділок запровадять нові санкції проти Ірану, але президент Дональд Трамп хоче укласти угоду, щоб підтримати слабку економіку країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що уряд пішов дипломатичним шляхом, щоб чинити тиск на Тегеран, прийнявши нові санкції.

Він додав, що військові дії "завжди були на столі", але зазначив, що отовий до швидкого досягнення угоди з Іраном, яка, за його словами, буде сприяти підтримці економіки країни.

"Ми назвемо це "Зробимо Іран знову великим", - сказав Трамп.

"Ми вводимо великі додаткові санкції проти Ірану в понеділок. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли санкції будуть зняті з Ірану, і вони знову стануть продуктивною і процвітаючою країною", - написав Трамп в Twitter.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що збирався завдати ракетних ударів по території Ірану у відповідь на збитий американський безпілотник.

В четвер Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що збив американський розвідувальний безпілотник на півдні країни. США пізніше підтвердили збиття безпілотника.