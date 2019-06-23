Білий дім пропонує виділити 50 мільярдів доларів для розвитку економіки Палестини

У Білому домі розглядають можливість виділити 50 мільярдів доларів на розвиток економіки Палестини та процвітання регіону, але це залежатиме від ізраїльсько-палестинської мирної угоди.

Про це повідомляє CNN.

Старший радник Білого дому та зять президента США Трампа Джаред Кушнер розповість про цю пропозицію під час дводенної конференції в Бахрейні цього тижня з міжнародними інвесторами та іноземними урядовцями.

"Він закликатиме до поєднання грантів, кредитів з низькими відсотками та приватних інвестицій протягом 10 років - більше половини з яких (27,5 млрд доларів) буде витрачено на палестинські території, а решта - для підтримки палестинців у сусідніх Єгипті, Лівані та Йорданії", - зазначає видання.

"Палестинський народ занадто довго перебував у пастці неефективних рамок минулого", - сказав Кушнер у своєму виступі. Він назвав план "баченням того, що можливо, якщо буде мир".

Пропозиція, як розраховують у Білому домі, буде фінансуватися переважно багатими арабськими країнами та приватними інвесторами.

Вона має на меті створити мільйон нових робочих місць на Західному березі річки Йоран та в Секторі Газа, подвоїти палестинський ВВП і скоротити рівень палестинської бідності вдвічі.

Кошти хочуть вкласти в проекти в сферах енергопостачання, сільського господарства, охорони здоров'я, освіти і туризму.

"Але ця пропозиція - хоча й конкретна у деталях щодо 179 проектів - залишається теоретичною: вона не передбачає гарантованої економічної допомоги палестинській економіці та фінансових зобов'язань від компаній, урядів або міжнародних організацій.

Натомість представники адміністрації сподіваються, що пропозиція стимулюватиме обговорення економічних можливостей регіонального миру та посилить тиск на палестинців, щоб серйозно розглянути мирну угоду з Ізраїлем", - пише CNN.