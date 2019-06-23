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США ввели санкції проти 5 китайських IT-організацій

Неділя, 23 червня 2019, 10:00

Сполучені Штати внесли до санкційного списку 5 китайських IT-організацій, які тепер не зможуть купувати американські товари і послуги без спеціального дозволу.

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства торгівлі США, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що до "чорного списк" увійшли Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon та Цзяннаньскій університет комп'ютерних технологій в місті Усі.

Організації займаються розробками у сфері надшвидких комп'ютерних обчислень, виробництвом мікрочіпів та розробкою програмного забезпечення.

"Дії цих організацій були визнані такими, що суперечать інтересам державної безпеки і зовнішньої політики США. Для того, щоб продавати їм товари і послуги, американським компаніям тепер потрібно отримувати спеціальний дозвіл", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

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США санкції

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