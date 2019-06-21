Головбуха київського метро запідозрили у втраті 26 мільйонів
Столична прокуратура оголосила підозру головному бухгалтеру Київського метрополітену.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
"Київською місцевою прокуратурою 7 спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві викрито у службовій недбалості головного бухгалтера КП "Київський метрополітен", - йдеться у повідомленні.
Як установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.
Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України. Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП "Київський метрополітен", - зазначили у прокуратурі.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, влада Києва планує почати закуповувати нові вагони для столичного метрополітену за кошти ЄБРР у 2020 році.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua