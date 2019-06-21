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Головбуха київського метро запідозрили у втраті 26 мільйонів

П'ятниця, 21 червня 2019, 20:42
 

Столична прокуратура оголосила підозру головному бухгалтеру Київського метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Київською місцевою прокуратурою 7 спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві викрито у службовій недбалості головного бухгалтера КП "Київський метрополітен", - йдеться у повідомленні.

Як установлено слідством, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги, внаслідок службової недбалості головного бухгалтера не були вирахувані штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на суму понад 26 млн грн.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України. Надалі в межах слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників КП "Київський метрополітен", - зазначили у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, влада Києва планує почати закуповувати нові вагони для столичного метрополітену за кошти ЄБРР у ​​2020 році.

Економічна правда

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