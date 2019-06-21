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Париж вводить заборону на старі дизельні авто з 1 липня

П'ятниця, 21 червня 2019, 17:42
 

З 1 липня проїзд старих дизельних авто, випущених раніше 2006 року, буде заборонений в Парижі в будні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Усі транспортні засоби з наклейками Crit'Air 4 (які позначають найбільш забруднюючі транспортні засоби) не зможуть в'їжджати в Париж в будні дні з 1 липня. Таким чинному у Парижі сподіваються знизити рівень забруднення повітря.

Це означає, що з 1 липня жоден дизельний транспортний засіб, старший 13 років, а також мотоцикли, зареєстровані до 1 липня 2004 року, не зможуть в'їжджати до французької столиці з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00 .

Правило буде поширюватися на легкі вантажівки, а також на легкові автомобілі. Очікується, що заборона торкнеться близько 800 тисяч транспортних засобів у великому паризькому регіоні Іль-де-Франс - хоча заборона поширюється тільки на Париж, а не на райони за його межами.

Європейська правда

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авто Франція

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