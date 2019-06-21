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Країни Балтії затвердили відключення від електромереж Росії

П'ятниця, 21 червня 2019, 14:10

У Брюсселі керівники Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Єврокомісії затвердили календар робіт з відключення ліній електропередачі (ЛЕП) країн Балтії від пострадянської системи та їх синхронізації з Західною Європою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Угода підписана", - сказала представниця президента Литви Далі Грибаускайте зі зв'язків з громадськістю Живіле Діджгальвене.

В угоді передбачено, що синхронізацію необхідно реалізувати до 2025 року, а ЄК братиме участь у переговорах з Росією і Білоруссю з метою злагодженого відключення.

Також передбачено завершення до 2020 року оцінки інвестиційних заявок і пропозицій на фінансування морського кабелю до Польщі Harmony Link, який посилить потужності передачі електроенергії, а також завершення фінансування пов'язаного з цим зміцнення внутрішніх мереж.

Конкурс на прокладання кабелю мають оголосити 2021 року, а процедура повинна початися 2023 року. У документі також сказано, що до 2021 року необхідно забезпечити системні потужності для синхронізації, того ж року треба прийняти до експлуатації автотрансформатори в литовському Алітусі.

Грибаускайте заявила, що ця угода є більш конкретною, ніж підписані раніше документи щодо синхронізації.

"Раніше були політичні обіцянки, декларації, а це документ реалізації, який чітко передбачає, коли починаємо, що робимо, коли завершуємо, як це робимо", - сказала вона.

У червні Балтійські країни планували провести випробування роботи системи ЛЕП в ізольованому режимі, проте Латвія і Естонія вирішили відкласти його на невизначений термін.

Президентка підкреслила, що це зумовили технічні, а не політичні причини. Лідери країн регіону і ЄК підписали угоду напередодні саміту ЄС.

Литва, Латвія і Естонія зараз діють в синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ і залежать від диспетчерської в Москві і електромереж Росії.

Після довгих взаємних суперечок країни Балтії 2018 року затвердили, що будуть синхронізуватися із Західною Європою через Польщу. Нині між Литвою і Польщею вже діє електроенергетична перемичка LitPol Link, проте потужності хочуть посилити за допомогою прокладки нової морської перемички Harmony Link.

Європейська правда

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електроенергія Литва Латвія Естонія РФ

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