Мобільні оператори готові частково відмовитися від 4-тижневої тарифікації — АМКУ
Мобільні оператори "Київстар", lifecell і "Vodafone Україна" визнали проблему тарифів, однак тільки частково готові відмовитися від чотиритижневої тарифікації мобільного зв'язку, пропонуючи альтернативу.
Про це повідомила державна уповноважена Антимонопольного комітету Марія Процишен, передає "Інтерфакс-Україна".
"Кожен оператор визнав, що проблема дійсно існує, і готовий її виправляти. Однак не всі оператори хочуть прибирати 28-денний розрахунковий період (кажуть, окремим абонентам дуже до смаку такі тарифні плани), але готові зробити альтернативні пропозиції для розрахункового періоду в місяць" , - повідомила Процишен.
Крім того, за словами державної уповноваженої АМКУ, оператори також готові в кожному тарифному плані вказувати вартість за один день для забезпечення порівняльної можливості споживача.
Процишен додала, що АМКУ оголосив перерву у цій справі до 27 червня 2019 року.
"Я не можу прогнозувати, яке остаточне рішення прийме комітет, однак впевнена, що так, як зараз, не буде. Стане точно прозоріше, краще і зручніше для абонента", - підсумувала вона.
Нагадаємо:
За даними АМКУ, "велика трійка" мобільних операторів скоротила термін дії ряду тарифних планів до чотирьох тижнів (28 днів).
Так, у серпні 2018 року lifecell заявив про переведення на 28-денну тарифікацію п'яти тарифних планів передоплати.
Раніше на розрахунковий період тривалістю чотири тижні перейшли оператори "Київстар" і "Vodafone Україна".
У вересні 2018 року Антимонопольний комітет почав розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни розрахункового періоду в тарифних планах.
Як зазначалося, всього за 12 місяців абонентам тарифних планів із 28-денний тарифікацією доводиться сплачувати зв'язок 13 разів.
У березні 2019 року Vodafone повернув щомісячну абонплату, не дочекавшись рішення АМКУ.
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