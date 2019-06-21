Мобільні оператори готові частково відмовитися від 4-тижневої тарифікації — АМКУ

Мобільні оператори "Київстар", lifecell і "Vodafone Україна" визнали проблему тарифів, однак тільки частково готові відмовитися від чотиритижневої тарифікації мобільного зв'язку, пропонуючи альтернативу.

Про це повідомила державна уповноважена Антимонопольного комітету Марія Процишен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кожен оператор визнав, що проблема дійсно існує, і готовий її виправляти. Однак не всі оператори хочуть прибирати 28-денний розрахунковий період (кажуть, окремим абонентам дуже до смаку такі тарифні плани), але готові зробити альтернативні пропозиції для розрахункового періоду в місяць" , - повідомила Процишен.

Крім того, за словами державної уповноваженої АМКУ, оператори також готові в кожному тарифному плані вказувати вартість за один день для забезпечення порівняльної можливості споживача.

Процишен додала, що АМКУ оголосив перерву у цій справі до 27 червня 2019 року.

"Я не можу прогнозувати, яке остаточне рішення прийме комітет, однак впевнена, що так, як зараз, не буде. Стане точно прозоріше, краще і зручніше для абонента", - підсумувала вона.

Нагадаємо:

За даними АМКУ, "велика трійка" мобільних операторів скоротила термін дії ряду тарифних планів до чотирьох тижнів (28 днів).

Так, у серпні 2018 року lifecell заявив про переведення на 28-денну тарифікацію п'яти тарифних планів передоплати.

Раніше на розрахунковий період тривалістю чотири тижні перейшли оператори "Київстар" і "Vodafone Україна".

У вересні 2018 року Антимонопольний комітет почав розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни розрахункового періоду в тарифних планах.

Як зазначалося, всього за 12 місяців абонентам тарифних планів із 28-денний тарифікацією доводиться сплачувати зв'язок 13 разів.

У березні 2019 року Vodafone повернув щомісячну абонплату, не дочекавшись рішення АМКУ.