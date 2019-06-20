Як відрізняються ціни на продукти у державах-членах ЄС

У 2018 році рівень вартості співставного кошика продуктів і безалкогольних напоїв у ЄС був вдвічі вищим в найдорожчій державі-члені, ніж в найдешевій.

Як передає "Європейська правда", такі дані 20 червня наводить Євростат.

Данія мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої в ЄС у 2018 році - 130% від середнього показника по блоку.

Далі йдуть Люксембург і Австрія (125%), Ірландія і Фінляндія (120%) і Швеція (117%).

Найнижчий рівень цін спостерігався в Румунії (66%), Польщі (69%), Болгарії (76%), Литві (82%), Чехії (84%) та Угорщині (85%).

Для хліба і зернових рівень цін коливався від 54% від середнього по ЄС в Румунії до 152% в Данії; на м'ясо - від 63% у Польщі та Румунії до 146% в Австрії; а для молока, сирів і яєць - від 71% у Польщі до 136% на Кіпрі.

Найнижчі рівні цін на алкогольні напої були зареєстровані в Болгарії та Румунії (74% від середнього по ЄС) та Угорщини (77%), а найвищі у Фінляндії (182%), Ірландії (177%) та Швеції (152%).

Для тютюну рівень цін був вчетверо вищим у найдорожчій державі-члені, ніж у найдешевшій. Найнижчий рівень цін спостерігався в Болгарії (49% від середнього по ЄС), Польщі (60%) та Хорватії (62%), а найвищий у Великій Британії (204%), Ірландії (201%) та Франції (141%).

Європейська правда