ФРС США зберегла процентну ставку

Федеральна резервна система США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 2,25-2,5%.

Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва.

"У відповідності зі своїм статутним мандатом Комітет прагне сприяти максимальній зайнятості і стабільності цін. На підтримку цих цілей Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральним фондам від 2,25 до 2,5%", - йдеться в повідомленні.

За це рішення проголосували 9 з 10 членів комітету, один з них виступив проти.

ФРС США не очікує скорочення базової процентної ставки в цьому році, але прогнозує її зниження на 2020 рік.

Очікувалося, що ставка буде збережена на рівні 2,25-2,5%. Зокрема, ф'ючерси на процентну ставку свідчили, що ймовірність збереження показника на колишньому рівні становила 75,5%.

Крім того, 96 з 97 опитаних агентством Блумберг експертів очікували збереження процентної ставки, і тільки один з них - зниження ставки до рівня 2-2,25%.

У 2018 році ФРС підвищувала ставку чотири рази: 21 березня - до 1,5-1,75%, 13 червня - до 1,75-2%, 26 вересня - до 2-2,25% і 19 грудня - до 2,25-2,5%.

ФРС опублікувала оновлений прогноз щодо основних макроекономічних показників. Так, регулятор зберіг прогноз зростання ВВП США в 2019 році на рівні 2,1%, збільшивши прогноз на 2020 рік з 1,9% до 2%.

Також був знижений прогноз інфляції США на 2019 рік до 1,5% з 1,8%, на 2020 рік - до 1,9% з 2%.

Рівень безробіття в США, за прогнозами регулятора, знизиться до 3,6% в 2019 році і буде перебувати на рівні 3,7% в 2020 році.

Комітет заявив, що як і раніше бачить можливість зростання економічної активності США, ринку праці, а також рівня інфляції, близької до 2%, проте відзначає зрослу невизначеність щодо цього прогнозу і планує приймати подальші рішення в залежності від інформації, що надходить.

Наступне засідання ФРС США відбудеться 30-31 липня 2019 року.

Рекомендуємо почитати: Головні ризики для світової економіки. Чого найбільше бояться фінансисти у 2019

Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

Економічна правда