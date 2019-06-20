Корейська компанія побудує на Закарпатті сонячні електростанції

Корейська компанія GS Engineering & Construction Co. планує побудувати дві сонячні електростанцій потужністю 12,6 мегават і 11,5 мегават у Закарпатській області.

Про це із посиланням на YohnAP News повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість реалізації проекту становить 24 млн доларів.

Запустити станції планується в квітні 2020 року.

Як заявили в компанії, об'єкти будуть експлуатуватися протягом 20 років після завершення будівництва.

GS E & C є частиною GS Group. Остання в 2005 році відділилася від найбільшого концерну з виробництва техніки LG.

Наразі GS Engineering and Construction є керуючою компанією великої кількості енергогенеруючих підприємств.

Нагадаємо:

У червні 2019 року на Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху.

Крім того, норвежці побудують сонячну електростанцію в Черкаській області, на що Європейський банк реконструкції і розвитку надасть 19,7 млн євро кредиту.

На початку 2019 року ДТЕК Ахметова запустила одну з найбільших у Європі сонячних електростанцій.

Окрім того, еміратська компанія побудує сонячні електростанції в Україні за 2 мільярди доларів.