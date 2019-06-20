Україна, РФ і ЄС домовляться щодо газу наприкінці року — Польща

Урядовий уповноважений з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський заявив, що Польща може тимчасово допомогти Україні в разі виникнення проблем з постачанням газу з Росії, але газова криза малоймовірна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.pl.

"Україні варто допомогти, тому що в польському інтересі вона повинна зміцнюватися, а не слабшати", - підкреслив міністр. Він також прокоментував тристоронній процес, тобто переговори між Європейською комісією, Україною і Росією щодо майбутнього постачання газу через Україну після закінчення контракту в кінці 2019 року.

"Досвід говорить, що останні домовленості будуть зроблені в кінці року, тобто в останній можливий момент", - сказав Наїмський.

Він підкреслив, що додатковим елементом є перенесення терміну реалізації "Північного потоку-2".

"З цієї точки зору, я не думаю, що було б реально зупинити транзит російського газу через Україну з 1 січня 2020 року. Це означає, що побоювання українців щодо зими 19/20, ймовірно, не справдяться. Не виключено, що підписання нового контракту затягнеться, і якщо це станеться, то це буде питання російської та української сторін", - зазначив Наїмський.

"Ми готові, за необхідності, запустити газопровід, що вже з'єднує польську систему з українською в Германовицях. Його потужність становить 2 млрд кубометрів. Це, здається, не дуже багато, але коли українцям потрібна екстрена допомога, ми готові це зробити" - заявив урядовець.

"Ми хотіли б розширити інтерконнектор з Україною. З польської сторони все готове, тому що це елемент розширення національної системи. З нашого боку, у будь-якому випадку, ми будемо будувати свою частину. З української сторони немає рішення побудувати сполучення з переходом в Германовицях і першим складом в Україні. Ми цього чекаємо, і, можливо, нова влада в Україні прагне прискорити цей процес", - резюмував він.

"У 2022 році ми будемо готові разом з усією системою північ-південь. Ці частини будуть здані в різний час, починаючи з Свіноуйще і закінчуючи південно-східною частиною. Тоді ми зможемо надіслати більше, ніж 2 мільярдів кубометрів щорічно, які ми можемо слати прямо зараз", - сказав Наїмський.

Він запевнив, що Польща все ще готова до можливих проблем з постачанням газу через Україну, хоча, на його думку, вона навряд чи буде перешкоджати транзиту до Європи.

Нагадаємо, Росія, Україна та Європейська комісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Європейська правда