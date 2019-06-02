Держдума РФ оголосила тендер для оцінки "збитку" Криму від України

На російському сайті держзакупівель розміщений тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитку", завданого Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований нині півострів перебував під контролем України.

Як пише "Крим.Реалії", початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів).

Замовником даного дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і "складі Росії".

Вказується, що заявки приймаються до 27 червня. Виконавця повинні вибрати 11 липня за підсумками конкурсу.

Нагадаємо:

15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським "парламентом" Криму та "урядом" Севастополя голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі.

20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова". У Держдумі Росії заявили, що "збиток", понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, "значно перевищує" суму 1,5 трлн рублів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав"черговою кризою жанру".

Українська правда