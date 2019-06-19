Fujifilm випустила камеру для фотографій зі звуком
Японська компанія Fujifilm випустила камеру Instax Mini LiPlay, яка здатна захоплювати звук при створенні миттєвих фотографій.
Про це повідомляє Bird In Flight.
Фотоапарат перетворює звук на QR-код, який з'являється на знімку. Таким чином, за допомогою програми на смартфоні можна дізнатися, який звук супроводжував фотографію.
Найменша і легка камера в лінійці Instax дозволяє переглядати зображення перед їх публікацією, додавати один із шести фільтрів і одну з 30 фоторамок.
Друк знімка займає 12 секунд.
Також у користувачів є можливість надрукувати миттєву фотографію, передавши її по Bluetooth зі смартфона на фотоапарат. Зробити знімок можна віддалено, поставивши камеру в потрібне місце і натиснувши кнопку за допомогою програми на смартфоні.
У Fujifilm відзначають, що однієї повної зарядки пристрою вистачить на те, щоб створити 100 миттєвих фотографій.
Камера з'явиться у продажу з 14 червня по ціні 160 доларів.
Нагадаємо, у квітні Samsung представила новий смартфон з камерою, що обертається.
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