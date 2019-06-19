Google планує вкласти мільярд доларів у будівництво доступного житла
Google планує інвестувати мільярд доларів у будівництво житла в районі затоки Сан-Франциско у найближчі десять років.
Про це повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї у блозі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Google має намір перенаправляти як мінімум 750 млн доларів з утримання офісних і комерційних приміщень на будівництво не менше 15 тисяч будинків для людей з самим різним рівнем доходу, включаючи сім'ї з середнім або низьким рівнем доходу.
Ще 250 млн доларів компанія витратить на створення інвестиційного фонду, який повинен допомогти девелоперам побудувати як мінімум 5 тисяч одиниць доступного житла.
Також Google виділить 50 млн доларів на гранти для некомерційних організацій, які займаються проблемами бездомності та переміщення населення.
Успіх Google і інших технологічних компаній Силіконової долини привів до значного зростання вартості житла в районі затоки Сан-Франциско, відзначає агентство Bloomberg.
Нагадаємо:
Колишня дружина засновника Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса Маккензі Безос вирішила віддати на благодійність половину свого статку, який оцінюється приблизно в 37 мільярдів доларів та забезпечив їй 22 місце у списку мільярдерів Bloomberg.
Таким чином вона приєдналася до запущеної в 2010 році ініціативи Уоррена Баффета і Білла Гейтса для найбагатших людей віддавати половину свого майна на добродійність.
Загальна кількість учасників ініціативи "Клятва дарування" (The Giving Pledge) становить 204 людини, в тому числі - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг і Річард Бренсон.
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