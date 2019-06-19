Всі розділи
Укр / Рус

Google планує вкласти мільярд доларів у будівництво доступного житла

Середа, 19 червня 2019, 13:44
Затока Сан-Франциско
Затока Сан-Франциско

Google планує інвестувати мільярд доларів у будівництво житла в районі затоки Сан-Франциско у найближчі десять років.

Про це повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї у блозі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Google має намір перенаправляти як мінімум 750 млн доларів з утримання офісних і комерційних приміщень на будівництво не менше 15 тисяч будинків для людей з самим різним рівнем доходу, включаючи сім'ї з середнім або низьким рівнем доходу.

Ще 250 млн доларів компанія витратить на створення інвестиційного фонду, який повинен допомогти девелоперам побудувати як мінімум 5 тисяч одиниць доступного житла.

Також Google виділить 50 млн доларів на гранти для некомерційних організацій, які займаються проблемами бездомності та переміщення населення.

Успіх Google і інших технологічних компаній Силіконової долини привів до значного зростання вартості житла в районі затоки Сан-Франциско, відзначає агентство Bloomberg.

Нагадаємо:

Колишня дружина засновника Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса Маккензі Безос вирішила віддати на благодійність половину свого статку, який оцінюється приблизно в 37 мільярдів доларів та забезпечив їй 22 місце у списку мільярдерів Bloomberg.

Таким чином вона приєдналася до запущеної в 2010 році ініціативи Уоррена Баффета і Білла Гейтса для найбагатших людей віддавати половину свого майна на добродійність.

Загальна кількість учасників ініціативи "Клятва дарування" (The Giving Pledge) становить 204 людини, в тому числі - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг і Річард Бренсон.

Читайте також: Нова світова криптовалюта Libra від Facebook. Що про неї треба знати?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Google нерухомість

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook, Twitter і Google боротимуться із сумнівним контентом 19 червня 2019, 09:55
Український сервіс пошуку квитків RailwayBot отримав інтеграцію з Google Wallet 18 червня 2019, 14:14
Huawei знизила прогноз виручки на 30 мільярдів доларів 17 червня 2019, 15:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!