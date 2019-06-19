У Києві реалізують понад 500 проектів, що покращують життя, найбільше - у Дарницькому районі

У результаті четвертого в цьому році голосування за проекти Громадського бюджету перемогу отримали 554 проекти на загальну суму близько 160 мільйонів гривень.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці народний депутат, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Загалом було подано 2119 ініціатив - це майже вдвічі більше минулорічних показників. До голосування долучилося близько 192 тисяч людей, зазначив Білоцерковець.

Найбільша кількість проектів-переможців подана в категоріях: освіта (294), комунальне господарство та енергозбереження (53), спорт (48), культура і туризм (38).

Серед районів, проекти щодо вдосконалення яких перемогли у голосуванні, лідерами є Дарницький, Дніпровський, Оболонський. Крім того, серед переможців - 82 загальноміські проекти, розповів нардеп.

Нагадаємо, Громадський бюджет – інструмент активних громадян для зміни міста або району на краще. Кожен охочий може проголосувати за цікаві ідеї або запропонувати власні. Проекти, які найбільше підтримають кияни шляхом е-голосування, місто реалізовує під контролем громадськості.

Також нагадаємо, що раніше у розпорядження ЕП потрапила бюджетна декларація на 2020 рік. Якими бачать чиновники мінімальну зарплату, соцстандарти, субсидії, податки і які є ризики – читайте у публікації ЕП: Бюджет-2020. Що планує уряд і чого чекати українцям.

Економічна правда