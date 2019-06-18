"Нова Пошта" планує побудувати інноваційний термінал у Дніпрі

Група компаній "Нова Пошта" у 2020 році планує почати будівництво інноваційного сортувального термінала у Дніпрі.

Про це повідомив директор "Нова Пошта" Олександр Бульба, передає "Інтерфакс-Україна".

"У планах цього року - завершити львівський термінал і вже на наступний рік - запустити харківський... Плануємо також у наступному році почати будівництво інноваційного терміналу в Дніпрі", - сказав він.

За словами Бульби, у планах компанії на 2019 рік також почати модернізацію Київського інноваційного сортувального термінала. Зокрема, встановити другу чергу нової сортувальної лінії, що подвоїть пропускну спроможність терміналу.

Як повідомлялося, в травні "Нова Пошта" запустила Хмельницький інноваційний термінал - ключовий об'єкт інфраструктури компанії у Західній Україні. У ньому сортуються і відвантажуються посилки для 71 населеного пункту по всій країні. У будівництво терміналу загальною площею 7,7 тис. кв. м "Нова Пошта" інвестувала майже 10 млн євро.

За словами Бульби, "Нова Пошта" у 2018 році доставила 174 млн од. відправлень, що майже на 20% більше, ніж у 2017 році. У 2019 планує досягти 20%-го приросту кількості обслугованих відправлень.

"Нова Пошта" була заснована у 2001 році. Наразі мережа компанії перевищує 3,3 тис. відділень по всій країні.

Нагадаємо:

У травні "Нова Пошта" запустила в бета-версії київське відділення з примірочною.

А в кінці 2018 року "Нова пошта" підписала контракт з IKEA про надання логістичних послуг шведському рітейлеру меблів і товарів для дому.

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