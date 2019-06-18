Dragon Capital планує придбати 100% акцій "АІГ Україна Страхова компанія"

Компанія DRGN Limited (Кіпр), пов'язана з компанією Dragon Capital, заявила про намір придбати 8877 простих іменних акцій (100% - ред.) ПрАТ "АІГ Україна Страхова компанія" (Київ).

Про це з посиланням на повідомлення в системі розкриття інформації НКЦПФР повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні, раніше у DRGN Limited і афілійованих із нею осіб не було акцій "АІГ Україна Страхова компанія".

У компанії Dragon Capital не прокоментували можливе придбання.

Як повідомлялося, DRGN Limited належить 6,9192% акцій СК "Універсальна" (Київ). DRGN Limited, зареєстрована на Кіпрі за тією ж адресою, що і Dragon Capital Investments.

Раніше "АІГ Україна Страхова компанія" повідомила, що рішення про припинення діяльності та анулювання ліцензій є частиною глобальної стратегії AIG.

"Досвід діяльності AIG в Україні був виключно позитивним", - говорилося в рішенні зборів акціонерів "АІГ Україна Страхова компанія" від 30 травня 2019 року, оприлюдненому в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з ним, акціонери вирішили припинити надання фінансових послуг і обіг в Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою про анулювання її ліцензій і виключення інформації про фінансову установу із Реєстру фінансових установ країни.

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 6 червня 2019 прийняла рішення про анулювання восьми ліцензій на добровільні види страхування видані "АІГ" за заявою компанії. Однак рішення вступає у силу через місяць після його ухвалення.

За підсумками 2018 року "АІГ" скоротила активи на 34,2% в порівнянні з 2017 роком - до 84,058 млн грн. Рік страховик завершив із чистим прибутком 1,554 млн грн (у 4,9 рази менше). Власний капітал знизився на 6,4% - до 80,218 млн грн, статутний залишився без змін - 23,461 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість страховика зменшилася в 5,3 рази - до 3,472 млн грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти зросли на 7,8% - до 80,244 млн грн.

Поточні зобов'язання скоротилися на 36,6% - до 3,840 млн грн.

"АІГ Україна Страхова компанія" зареєстрована в 2000 році. Спеціалізується на наданні послуг у сфері ризикового страхування. За даними НКЦПФР, 99,9775% її акцій належить AIG Mea Holdings Limited (Арабські Емірати).

Нагадаємо:

У лютому Dragon Capital інвестував у велику IT-компанію.

У березні Dragon Capital придбав ще один ТРЦ на Позняках.

А в травні Dragon Capital продав компанії "Дельта Вілмар" виробника продуктів харчування "Чумак".