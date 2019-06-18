Скандального екс-президента УЄФА Платіні заарештували за підозрою в корупції

Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні заарештували за підозрою в корупції.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на французькі ЗМІ.

Платіні затримали 18 червня у французькому Нантеррі.

Це пов’язано з розслідуванням щодо присудження Катару права проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

За даними ЗМІ, також у межах розслідування допитали французького політика Клода Геана, який входив до уряду під час президентства Ніколя Саркозі.

Катар обрали для проведення ЧС-2022 за підсумками засідання виконкому ФІФА в грудні 2010 року (тоді ж ЧС-2018 вирішили проводити в Росії). Після цього почали з’являтися журналістські розслідування, в яких йшлося про можливу корупційну схему при виборі країни.

ФІФА доручила незалежній комісії провести розслідування можливих фактів корупції. У 2014 році комісія зробила висновок, що доказів корупційної змови немає.