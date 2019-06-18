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МАУ запустила прямі щоденні рейси Київ-Ізмір

Вівторок, 18 червня 2019, 12:16

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" до літнього сезону запустила регулярний рейс із Києва до Ізміра (Туреччина).

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

"15 червня 2019 року МАУ виконала перший прямий регулярний рейс до Ізміра, який став третім – після Стамбулу та Анкари – напрямком польотів МАУ в Туреччині", - зазначається у повідомленні.

Нові рейси МАУ виконуються щодня на літаках Boeing 737-800 і Embraer-145/190.

Пасажирам доступний економ-преміум клас обслуговування з розширеним спектром послуг.

Розклад рейсів:

№ рейсу

Напрямок

Дні

Виліт*

Приліт*

PS701

Київ – Ізмір

1234567

11:05

13:25

PS702

Ізмір – Київ

1234567

14:10

16:40

"Завдяки зручному розкладу, рейс оптимально стикується з мережею внутрішніх маршрутів МАУ до/з Івано-Франківська, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Херсона та Чернівців", - підкреслили в авіакомпанії.

У МАУ нагадали, що Ізмір – це одне з найбільших туристичних центрів Туреччини, з якого мандрівники можуть легко дістатися таких легендарних місць як Ефес і Троя, а також до пляжних курортів Чемше, Кушадаси та Алачати.

Як раніше зазначали в МАУ, мінімальна вартість перельоту в один бік із урахуванням податків і зборів становитиме 819 гривень за умови завчасного бронювання.

Квитки можна придбати на сайті, у касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.

Економічна правда

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МАУ авіа Туреччина

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