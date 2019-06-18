МАУ запустила прямі щоденні рейси Київ-Ізмір
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" до літнього сезону запустила регулярний рейс із Києва до Ізміра (Туреччина).
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
"15 червня 2019 року МАУ виконала перший прямий регулярний рейс до Ізміра, який став третім – після Стамбулу та Анкари – напрямком польотів МАУ в Туреччині", - зазначається у повідомленні.
Нові рейси МАУ виконуються щодня на літаках Boeing 737-800 і Embraer-145/190.
Пасажирам доступний економ-преміум клас обслуговування з розширеним спектром послуг.
Розклад рейсів:
|
№ рейсу
|
Напрямок
|
Дні
|
Виліт*
|
Приліт*
|
PS701
|
Київ – Ізмір
|
1234567
|
11:05
|
13:25
|
PS702
|
Ізмір – Київ
|
1234567
|
14:10
|
16:40
"Завдяки зручному розкладу, рейс оптимально стикується з мережею внутрішніх маршрутів МАУ до/з Івано-Франківська, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова, Херсона та Чернівців", - підкреслили в авіакомпанії.
У МАУ нагадали, що Ізмір – це одне з найбільших туристичних центрів Туреччини, з якого мандрівники можуть легко дістатися таких легендарних місць як Ефес і Троя, а також до пляжних курортів Чемше, Кушадаси та Алачати.
Як раніше зазначали в МАУ, мінімальна вартість перельоту в один бік із урахуванням податків і зборів становитиме 819 гривень за умови завчасного бронювання.
Квитки можна придбати на сайті, у касах і контактному центрі авіакомпанії МАУ, а також у спеціалізованих агенціях.
Економічна правда
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