Засновник "1+1": Коломойський – постійний бізнес-партнер Зеленського, який йому щось винен

Співзасновник і колишній власник каналу "1+1" Олександр Роднянський вважає, що для президента Володимира Зеленського буде серйозною проблемою домовитися з олігархом, власником "1+1" Ігорем Коломойським.

Про це телепродюсер, який зараз проживає в РФ, заявив в інтерв'ю "Медузі".

Він переконаний, що "Зеленський людина самостійна". "Тим не менше, Коломойський – його постійний бізнес-партнер, якому напевно він щось винен", - сказав Роднянський.

На питання, чи стане Зеленський головним, екс-власник "1+1" відповів: "Думаю, в певному сенсі, звичайно. Але з Коломойським домовитися, повірте, – серйозна проблема. Він Коломойському винен. Ну як? Слухайте: канал, гроші, охорона".

"Коломойський – складний партнер, який багато чого хоче добитися. За цих обставин, я думаю, Зеленський і вся його команда розуміють і небезпеку, і складність абсолютної залежності від Коломойського. Це розуміє будь-яка людина в Україні, включаючи партнерів Коломойського. Тому я переконаний, що вони, звичайно, будуть грати в класичну українську політичну гру піддавки, в джиу-джитсу – піддавшись, опинитися нагорі", – вважає Роднянський.

Водночас він зазначив, що йому важко судити, якою мірою Зеленський пов'язаний із Коломойським, а якою мірою самостійний.

Продюсер також заявив, що висунення Зеленського в президенти сприймалося як відповідь Коломойського олігархові Віктору Пінчуку.

"Тоді поява Зеленського сприймалася як відповідь Коломойського своєму одвічному опоненту і другу Пінчуку. Тому що висунення [музиканта Святослава] Вакарчука [яке не відбулося] пов'язано було з Пінчуком", - сказав Роднянський.

Він також прогнозує, що Зеленський у ході свого президентства зіткнеться з величезним нерозумінням і нелюбов'ю.

"На нього чекають страшні дні, місяці і роки. І чесно кажучи, йому не позаздриш, і я переконаний в тому, що нелюбов до нього ще навіть не починалася. Все станеться, і він зіткнеться і з жахливим непорозумінням, і, можливо, приниженням, і, ймовірно, образами. Все це попереду", - сказав Роднянський.

Нагадаємо:

21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.

11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.

Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

Практично одразу після перемоги Зеленського Коломойський повернувся до України. Крім того, в олігарха з'явився шанс повернути собі "Приватбанк", хоча раніше він говорив, що розраховує лише на компенсацію за нього.

Сам Зеленський заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників "Приватбанку". Він також неодноразово заявляв, що є незалежним від Коломойського.