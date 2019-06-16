Facebook збільшить витрати на рекламу для відновлення репутації

Facebook Inc., якій належить найбільша у світі соціальна мережа, збільшить витрати на рекламу у всьому світі в спробі відновити довіру користувачів після серії інцидентів із витоком даних і загрозами безпеці.

Про це заявив директор з маркетингу Facebook Антоніо Лючіо, передає "Інтерфакс-Украиїна".

Заходи, в результаті яких рекламні витрати компанії можуть зрости більше ніж удвічі, включають роботу з оновленим списком креативних агентств над кампаніями для таких брендів, як WhatsApp та Instagram, наводить слова Лючіо агентство Bloomberg.

Він зазначив, що репутація компанії постраждала на тлі обвинувачень у втручанні у вибори і в дезінформації, а також критики її політики конфіденційності та управління даними.

"Немає сумнівів, що ми робили помилки, і наразі ми займаємося їх виправленням, одна за одною", - сказав він.

Федеральна торговельна комісія США в березні 2018 року розпочала розслідування проти Facebook після повідомлень про те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica незаконно отримала дані 87 млн користувачів соцмережі.

Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році та референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

У квітні й травні 2018 року засновник і голова Facebook Марк Цукерберг у Конгресі США та Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

У березні федеральна прокуратура США розпочала кримінальне розслідування з огляду на повідомлення про продаж Facebook Inc. призначених для користувача даних іншим компаніям.

За словами Лючіо, Facebook уже робить зусилля, спрямовані на відновлення довіри користувачів. Нещодавно компанія змінила дизайн свого мобільного додатка та сайту, щоб зробити з відкритого громадського форуму більш приватну мережу, що забезпечує зашифрований зв'язок у закритих групах.

Facebook переглядає список рекламних агентств, які використовуватимуться для створення кампаній на підтримку кожного з брендів, включаючи власний корпоративний бренд Facebook, у США та інших країнах світу.

Розробка стратегії, орієнтованої на клієнтів, може більше ніж удвічі збільшити витрати Facebook на рекламу протягом найближчих двох-трьох років, сказав Лючіо.

Facebook не розкриває свої рекламні витрати, але за даними дослідницької компанії Kantar, у минулому році Facebook витратила на рекламу в США 382 млн доларів порівняно з 50 млн доларів у 2017 році.