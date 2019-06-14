Адміністрація президента подасть у Кабмін свою версію PSO на ринку електроенергії

Адміністрація президента представить уряду власну версію проекту постанови про покладання публічних спецобов’язків (Public Service Obligation, PSO) із постачання електроенергії для потреб населення.

Про це заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус на прес-конференції у Києві 14 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Герус, Адміністрація це зробить для того, щоб "налагодити конструктивну роботу з урядом".

"Ми попередньо домовилися, що Адміністрація президента дасть свою версію цієї постанови по спецобов’язкам, і вона може дещо відрізнятися від урядової. Але уряд пообіцяв її розглянути", - сказав він.

Герус зазначив, що в даному випадку краще постаратися дати конструктивні пропозиції, ніж намагатися зупиняти ухвалені урядом документи.

"Так, це складний юридичний шлях і не кожен документ можна зупинити", - пояснив він.

Також Герус уточнив, що, за його інформацією, ухвалена на засіданні 12 червня остання версія постанови уряду по PSO передбачає продаж за спецобов’язками 90% електроенергії "Енергоатому" і 20% - "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, уряд заявляє про прийняття всієї необхідної нормативної бази для запуску ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Водночас президент Володимир Зеленський вже запропонував парламенту відстрочити введення ринку на рік. Зокрема, 10 червня, він вніс до Верховної Ради два законопроекти - про ринок електроенергії і про альтернативні джерела енергії.

Економічна правда