Всі розділи
Укр / Рус

Адміністрація президента подасть у Кабмін свою версію PSO на ринку електроенергії

П'ятниця, 14 червня 2019, 21:02

Адміністрація президента представить уряду власну версію проекту постанови про покладання публічних спецобов’язків (Public Service Obligation, PSO) із постачання електроенергії для потреб населення.

Про це заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус на прес-конференції у Києві 14 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив Герус, Адміністрація це зробить для того, щоб "налагодити конструктивну роботу з урядом".

"Ми попередньо домовилися, що Адміністрація президента дасть свою версію цієї постанови по спецобов’язкам, і вона може дещо відрізнятися від урядової. Але уряд пообіцяв її розглянути", - сказав він.

Герус зазначив, що в даному випадку краще постаратися дати конструктивні пропозиції, ніж намагатися зупиняти ухвалені урядом документи.

"Так, це складний юридичний шлях і не кожен документ можна зупинити", - пояснив він.

Також Герус уточнив, що, за його інформацією, ухвалена на засіданні 12 червня остання версія постанови уряду по PSO передбачає продаж за спецобов’язками 90% електроенергії "Енергоатому" і 20% - "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, уряд заявляє про прийняття всієї необхідної нормативної бази для запуску ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Водночас президент Володимир Зеленський вже запропонував парламенту відстрочити введення ринку на рік. Зокрема, 10 червня, він вніс до Верховної Ради два законопроекти - про ринок електроенергії і про альтернативні джерела енергії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АП Зеленський електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Шимків увійшов в керівництво відомої фармкомпанії 19 вересня 2018, 19:37
МВФ Україні: "Асталавіста, бейбі" 18 травня 2018, 19:00
Адміністрація президента впевнена в отриманні траншу МВФ — ЗМІ 29 квітня 2018, 15:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!