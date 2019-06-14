Новини 14 червня: новий власник телеканалу ZIK, 4G у київському метро та ціни на газ

Про технології. У київському метро планують запустити 4G вже у кінці 2019 року.

Про "Роттердам+". В Україні можуть замінити "Роттердам+" на "Роттердам-", відповідний законопроект внесе до парламенту президент Володимир Зеленський.

Про аукціони. Фонд гарантування бачить змову у спробі купити активи Дельта Банку за 4% і має намір заблокувати цю покупку.

Про ціни на газ. "Нафтогаз" знову оголосив про зниження ціни на газ для населення, як його 12 червня зобов’язав уряд.

Про аудит "Укроборонпрому". Кабмін скасував власне розпорядження про виділення 32 мільйонів на аудит "Укроборонпрому".

Про роботу в Україні. Роботи в агросфері стало вдвічі більше, при цьому найбільші платять на Закарпатті – майже 12 тисяч гривень.

Про корупцію. Двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 мільйонів доларів "Укртрансгазу".

Про медіа. 14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, який є соратником Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK.

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