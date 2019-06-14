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НБУ закликав бізнес перестати декларувати майно та рахунки за кордоном

П'ятниця, 14 червня 2019, 12:09

Після набрання чинності Закону України "Про валюту і валютні операції" бізнесу більше не потрібно подавати декларації про валютні цінності та інше майно, що знаходиться за межами України.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Бізнес не повинен подавати декларації про валютні цінності та інше майно, що знаходиться за межами України, після набрання чинності 7 лютого 2019 року Законом України "Про валюту і валютні операції". Попри скасування ще у лютому цього року вимоги подавати декларації, бізнес продовжує це робити", - йдеться у повідомленні.

Лише упродовж останніх двох місяців Національний банк України офіційно повернув близько 200 таких декларацій.

Раніше у деклараціях необхідно було надавати інформацію, зокрема про депозити та вклади в іноземних банках; кошти філій, що знаходяться за кордоном; суми перерахованих за кордон коштів; майно та товари, які передані закордонним філіям; суму доходів, одержаних за межами України; суму сплачених за кордоном податків тощо.

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Нацбанк

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