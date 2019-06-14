WSJ: Відповідальний за витік даних користувачів Facebook — Цукерберг

Внутрішні електронні листи компанії Facebook показують, що її засновник Марк Цукерберг знав про проблеми із забезпеченням конфіденційності користувачів у соцмережі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Знайдені е-мейли Facebook показують, що її глава Марк Цукерберг знав про потенційні проблеми із забезпеченням конфіденційності (користувачів - ред.) в компанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає WSJ, у 2012 році Федеральна торговельна комісія США домовилася з Facebook про те, що компанія буде робити більше для того, аби захистити персональні дані користувачів соцмережі.

Проте, згідно з внутрішніми документами, Цукерберг та його команда не надали тій домовленості з американським відомством "пріоритету" для виконання.

Ймовірно через таке рішення торік Facebook потрапила у скандал світового рівня з Cambridge Analytica щодо мільйонного витоку персональних даних користувачів.

За даними газети, наразі невідомо скільки саме е-мейлів запросила Комісія від Facebook, і скільки з них пов'язані з Цукербергом.

Нагадаємо:

Facebook можуть оштрафувати на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.

У березні минулого року навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.

Припускається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані в цілому 87 млн ​​користувачів соцмережі.

Раніше співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp. Він також закликав створити в США урядовий орган з контролю за технологічним ринком.