В Італії придумали, як змусити населення дістати гроші "з-під матрацу"

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував амністувати італійців, які ховають мільярди незадекларованих євро в банківських депозитних скриньках, якщо вони заплатять 15% податку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Описуючи цей крок як угоду про "фіскальне перемир'я" для італійців, які сховали гроші, віце-прем'єр заявив, що "держава отримає мільярди, які вона зможе реінвестувати для зростання".

Вважається, що італійці зберігають близько 200 мільярдів євро в 1,5 мільйонах банківських скриньках, ці гроші часто є результатом незаявлених доходів.

Попередній лівоцентристський уряд Італії також розглядав питання про амністію в обмін на одноразовий платіж, але відмовилося від ідеї, вважаючи, що рішення рівнозначне відмиванню грошей державою.

Величезна кількість грошей, що зберігаються в банківських скриньках, стимулювало появу грабіжників банків, які називаються "кассетарі", які спеціалізуються на зламуванні скриньок. У жовтні банда "кассеттарі" увірвалася в банк в районі північного Риму, де живуть юристи, лікарі та банкіри, і провела вихідні, свердлячи десятки таких скриньок.

Нагадаємо, Європейська комісія почала процедуру надмірного дефіциту щодо Італії, реагуючи на недостатні зусилля італійського уряду з контролю над державними витратами в країні.

За співвідношенням боргу до ВВП Італія знаходиться на другому місці після Греції (у 2020 році очікується 135,2% ВВП). Дисциплінарні заходи ЄС можуть призвести до штрафу для Італії в розмірі до 3,4 млрд євро.

Європейська правда