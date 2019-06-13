У "Нафтогазі" пояснили, навіщо Росія відтерміновує газові переговори

НАК "Нафтогаз України" висловлює жаль у зв'язку з черговим відтермінуванням за ініціативою Росії тристоронніх переговорів за участю ЄС для обговорення транзиту газу після 2019 року.

Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко у Facebook.

"Причина очевидна - після того як Україна і ЄС зайняли консолідовану позицію, що транзит через Україну має здійснюватися за справедливими європейськими правилами, для РФ ці переговори стали нецікавими", - стверджує Вітренко.

"Виглядає так, що РФ очікує "переговорників", які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін", - наголосив Вітренко.

На його думку, названа російською стороною причина відкладання переговорів - формування нового уряду в Україні за результатами парламентських виборів - є відмовкою.

"Схожа ситуація була і з президентськими виборами, які вони використовували як виправдання перенесення тристоронніх зустрічей", - нагадав виконавчий директор "Нафтогазу".

На його думку, в умовах, що склалися, Україні необхідно пояснювати західним партнерам, що і Україну, і Європу намагаються обдурити, як обманювали в 2009 році, і що дієві заходи - це припинення будівництва "Північного потоку 2" й ефективне антимонопольне розслідування за скаргою "Нафтогазу" проти "Газпрому".

"І (необхідно) готуватися до припинення транзиту з 2020 року, при цьому через міжнародний арбітраж отримуючи за це компенсацію", - назвав ще один крок Вітренко.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі із заступником голови Європейської Комісії Марошем Шефчовичем у четвер у Москві повідомив, що Росія, Україна та Єврокомісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня.