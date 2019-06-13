Новини 13 червня: Про кошти міжнародних партнерів, деолігархізацію та ракетні двигуни

Про що всі говорили сьогодні?

Про найбільш стабільні держпідприємства. "Украерорух", Маріупольський морський торговельний порт і Адміністрація морських портів є найбільш стабільними державними підприємствами в Україні.

Про червону стрічку на тортах. Господарський суд Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації "Рошен" проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП "Укрпатент" щодо реєстрації знаку у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Про кошти міжнародних партнерів. Станом на 1 червня 2019 року використання коштів міжнародних фінансовий організацій Україною зросло на 286,86 мільйона доларів та 141,15 мільйона євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року.

Про деолігархізацію. Ахметов програв суд Коломойському на 1,3 мільярда: Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про ракетні двигуни. У ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" оптимістично оцінюють потенціал українсько-американського співробітництва в області ракетного двигунобудування і відпрацьовують плани створення в США виробництва ракетних двигунів.

Про справу Приватбанку. Національний банк подав до Вищої ради правосуддя дві скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва та суддю Печерського районного суду міста за неналежну поведінку під час розгляду справ щодо націоналізації Приватбанку.

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Обережно, вас знімають. Як знайти приховані відеокамери в орендованих квартирах

Орендарі по всьому світу стають жертвами прихованої відеозйомки. Як не опинитися на їхньому місці? ЕП підготувала інструкцію, яка допоможе знайти приховані відеокамери в будь-яких приміщеннях.