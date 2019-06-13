Україна піднялася на 110 позицій у рейтингу Doing Business за будівельним показником

За останні два роки Україна піднялась у рейтингу Doing Business за показником "Отримання дозволів на будівництво" з 140-го місця на 30-те.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

"За два роки ми піднялися в рейтингу Doing Business щодо отримання дозволів на будівництво на 30-те місце з 140-го місця", – заявив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

Він додав, що процедура отримання дозволів на будівництво наразі в Україні є спрощеною і передбачає лише 5 етапів замість 55, які були раніше, а строк очікування таких дозволів скорочено до 60 днів.

За словами Парцхаладзе, увійти до десятки кращих у рейтингу Doing Business за будівельним показником Україні заважає наявність пайової участі в у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка несе в собі певні корупційні ризики.

"Відтак, за статистикою, за минулий рік до державного бюджету повинно було надійти 3,5 млрд грн пайової участі. По факту надійшло близько 1 млрд грн, і лише 1% цих коштів був використаний за цільовим призначенням", - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що наразі система пайової участі Україні не працює так, як це передбачено законодавством, тому її потрібно скасувати.

Нагадаємо, Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу, який підготував Світовий банк, піднявшись на 5 позицій.

Читайте також: Doing Business 2019: завдяки чому Україна показала прогрес