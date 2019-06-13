Суд підтвердив штраф для ОККО за участь у "газовій змові"

Апеляційний суд встав на сторону Антимонопольного комітету у першому з десяти позовів, поданих учасниками ринку на рішення комітету про "змову" на ринку скрапленого газу, який на думку комітету мав місце у серпні 2017 року.

Таке рішення 6 червня прийняв Північний апеляційний господарський суд за позовом ТОВ "ОККО-Рітейл", повідомляє enkorr.

Таким чином, це перше рішення суду по антимонопольному розслідуванню, яке вступило в законну силу.

"Викладені в оскаржуваному рішенні висновки Антимонопольного комітету відповідають фактичним обставин справи, нормам матеріального права, є законними та обґрунтованими", - йдеться в рішенні апеляційного суду.

Рішення суду викладено на 23 сторінках. Претензії АМКУ до ТОВ "ОККО-Рітейл", як і до решти 9 компаній, зводяться до наступного: вони нібито схожим чином підвищували роздрібні ціни ЗВГ в серпні 2017 року, але при цьому об'єктивних підстав для такого підняття цін не було.

До такого висновку комітет прийшов після кореляційного аналізу роздрібних цін 6 операторів ринку.

"Розмір коефіцієнтів кореляції між рядами роздрібних цін ЗВГ, які встановлювали відповідачі в період липня-серпня 2017 р, свідчать про взаємозалежність цінових траєкторій, що є ознакою їхньої практично повної схожості", - йдеться у рішенні суду.

Таким же шляхом АМКУ обгрунтував "відсутність об'єктивних підстав для підняття ціни" - порівнявши динаміку роздрібних і закупівельних цін.

"Відповідачі у справі підвищували ціни на рівні зі своїми конкурентами, не беручи до уваги закупівельні ціни ЗВГ у відповідний період як основний орієнтир при формуванні роздрібних цін".

Аргументи учасників ринку, в тому числі ТОВ "ОККО-Рітейл", що на рівень цін впливали інші об'єктивні фактори, як наприклад дефіцит ресурсу, Антимонопольний комітет і суд не прийняли.

21 червня 2018 р АМКУ оштрафував п'ять операторів ринку на загальну суму 40,995 млн грн, звинувативши їх у змові на роздрібному ринку автогазу в серпні 2017 р. Найбільший штраф від АМКУ отримала група WOG - 14,79 млн грн, "Надія" була оштрафована на 11,97 млн ​​грн, ОККО - на 6,41 млн грн, "БРСМ-Нафта" - на 4,55 млн грн, "Авантаж 7" - на 3,27 млн ​​грн.

Всі п'ять учасників ринку, яких Антимонопольний комітет звинуватив у змові на ринку скрапленого газу та оштрафував на 41 млн грн, оскаржили це рішення в суді.

Зазначимо, у травні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував на 77 мільйонів гривень мережі АЗС WOG, SOCAR і ОККО за змову в сегменті торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.