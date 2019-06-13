"Улюблені" фірми "Укрзалізниці" знову поділили тендер на постачання олив

Центр забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" за результатами трьох тендерів замовив у компаній "Міроіл" (офіційний дилер "Торгового дому "Агрінол") і "Торум" (входить в орбіту "Трейд Комодіті" ) 1197 т масел і змащувальних матеріалів.

Про це свідчать копії контрактів від 5 і 7 червня, опубліковані в системі ProZorro, передає enkorr.

"Укрзалізниця" законтрактувала у "Торума" 273 т ресурсу по семи позиціях, в тому числі на поставку солідолу, редукторної та залізничної олив. Сума контракту становила 14,5 млн грн. Згідно з паспортами якості, компанія відвантажить оливи виробництва бердянського заводу "Агрінол" і столичного КСМ.

"Міроіл" підписав з УЗ договори за двома тендерами на 649 т і 275 т продукту. Всі масла - виробництва заводу "Агрінол", а загальна сума двох контрактів становила 38,7 млн ​​грн.

За іншими чотирма тендерами, які передбачають закупівлю близько 10 тис. т масел і змащувальних матеріалів на суму більше 450 млн грн, договори не підписані - учасники проходять процедуру кваліфікації. Крім того, за наявними даними, "Торум" оскаржить два тендери у судовому порядку.

На початку червня "Укрзалізниця" уклала договір позики масел і змащувальних матеріалів обсягом 840 т з компанією "Міроіл".

Дилер "Міроіл", як і завод-виробник "Агрінол", за даними "Економічної правди", контролюються депутатом Олександром Пономарьовим.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив газеті "Дзеркало тижня", що "Укрзалізниця" штучно обмежує конкуренцію на тендерах із закупівлі масел і купує їх з націнкою до 56% від ринкової ціни. Через це залізничний оператор щорічно переплачує близько 150 млн грн.

За підсумками 2018 року "Агрінол" поставив "Укрзалізниці" 7,941 тис. т мастильних матеріалів. Ще 7,861 тис. тонн забезпечили компанії з групи "Трейд Коммодіті". Інших постачальників в 2018 р не було.