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Huawei відмовився від запуску нової моделі ноутбука через санкції США

Четвер, 13 червня 2019, 10:05
 

Китайська компанія Huawei відклала на невизначений термін запуск нової моделі ноутбука MateBook, яку мали б презентувати без дати старту продажів.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на главу споживчого підрозділу Huawei Річарда Ю.

Зазначається, що це "перший продукт, презентацію якого компанія скасувала через потрапляння до "чорного" списку США".

Річард Ю назвав ситуацію "невдалою". Технічні характеристики нового MateBook залишились невідомими.

"Компанія Huawei використовує американські технології для значної частини своїх товарів. Найпопулярніша модель Matebook X Pro працює на операційній системі Windows і використовує чіпи Intel", - пише видання.

Топ-менеджер Нuawei заявив, що компанія вживає заходи, щоб спробувати пом'якшити наслідки санкцій. Крім того, китайський гігант електроніки працює над власною операційною системою, яку можуть запустити уже в цьому році.

Нагадаємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще 4 компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Українська правда

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