Трамп розглядає санкції, щоб заблокувати "Північний потік—2"

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість використання санкцій США для припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

Про це він заявив у Білому домі під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини за свій газ", сказав Трамп.

Він не уточнив, на кого саме США можуть накласти санкції для блокування трубопроводу.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі раніше анонсував ухвалення законопроєкту про санкції проти компаній-учасниць проєкту "Північний потік-2" у "не дуже віддаленому майбутньому".

Проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Європейська правда