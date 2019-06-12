Єврокомісія нагадала про необхідність готуватися до жорсткого Brexit

Єврокомісія заявила, що Brexit без угоди все ще "дуже можливий", тому вона оновила свою підготовку до нього і рекомендувала державам-членам, компаніям і громадянам бути готовими до очікуваних економічних наслідків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на документ Єврокомісії, оприлюднений до саміту лідерів ЄС.

"У світлі невизначеності в Сполученому Королівстві щодо ратифікації угоди про вихід і загальної внутрішньополітичної ситуації сценарій " Brexit без угоди" 1 листопада 2019 року багато в чому залишається можливим, хоча і небажаним результатом" - йдеться у документі.

У Єврокомісії заявили, що в найближчі місяці перед виходом Британії, запланованим на 31 жовтня, будуть приділяти особливу увагу найважливішим сферам, включаючи права громадян, фінансові послуги, транспорт і рибальство.

Єврокомісія, яка взаємодіє у процесі Brexit з Лондоном від імені 27 держав-членів блоку, заявила, що надзвичайні заходи на випадок жорсткого виходу Британії з ЄС залишаються "відповідними своєму призначенню".

"Тим не менш, комісія буде продовжувати стежити за політичними подіями і оцінювати, чи є потреба розширення вже прийнятих заходів", - йдеться у документі ЄК.

Як повідомлялося, Ірландія повинна буде побудувати прикордонні інспекційні пости, щоб продовжувати імпортувати товари з Північної Ірландії в разі виходу Великої Британії з ЄС без угоди.

Європейська правда