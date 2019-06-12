У Фірташа назвали політичною позицію АМКУ по монополії на ринку добрив

Group DF Дмитра Фірташа впевнена в тому, що працює у рамках законодавчого поля України, і має намір захищати свою позицію перед АМКУ, а в разі потреби, і в суді.

Про це йдеться в заяві Group DF у відповідь на попередні висновки АМКУ за результатами розслідування по підприємствах групи.

"Підприємства Групи отримали попередні результати розслідування АМКУ, однак інформації, що міститься в отриманих документах, недостатньо для проведення правової та економічної оцінки зроблених АМКУ попередніх висновків", - йдеться в заяві.

Group DF направила клопотання на адресу АМКУ з метою отримання доступу до матеріалів розслідування.

"У той же час, ряд тверджень, що мають критичне значення, які містяться у висловах чиновників АМКУ, і попередні результати розслідування, є передчасними і суперечливими. Тому ми розцінюємо подібні заяви як чергову спробу заробити собі політичні бали на тлі зміни політичного керівництва країни і майбутніх виборів нового Парламенту", - стверджують у групі.

Нагадаємо:

Голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що комітет визнав міжнародну групу компаній Group DF Дмитра Фірташа монополістом на ринку реалізації азотних добрив, їй загрожує штраф.

Раніше одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю ЕП розповіла, чому ця справа гальмується, та про ще одну справу щодо групи Фірташа.

Читайте інтерв'ю повністю: Одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська: Придбання ДТЕК нових обленерго вплине на кожного