США нададуть Україні майже 700 мільйонів доларів техдопомоги
США у 2019 фінансовому році нададуть Україні понад 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми у сфері безпеки і оборони, боротьби з корупцією, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарної допомоги.
Про це розповів економічний радник посольства США Джон Шютте в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США нададуть Україні понад 695 млн дол. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах як безпека та оборона, антикорупційна і політична реформи, економічне зростання, реформи енергосектору, охорони праці та гуманітарна допомога", - сказав Шютте.
Він зазначив, що Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги і які види програм будуть фінансуватися.
Нагадаємо:
У 2018 році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 млрд дол. Це на 109 проектів (майже на 1 млрд доларів) техдопомоги більше, ніж у 2017 році.
Найбільшими донорами в 2018 році для України були: США - понад 2 млрд доларів (124 проекти), ЄБРР - 759,7 млн доларів (44 проекти), ЄС - 522,3 млн доларів (235 проектів), Німеччина - 386,9 млн доларів (39 проектів), Канада - 152,3 млн доларів (18 проектів).
Економічна правда
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