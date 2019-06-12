НБУ забрав ліцензію у платіжного сервісу "Центр інтернет платежів"

Національний банк відкликав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у ТОВ "Центр інтернет платежів".

Таке рішення регулятор ухвалив 11 червня, повідомляє прес-служба НБУ.

"Рішення ухвалено з огляду на припинення надання послуг з переказу коштів більш ніж на 180 календарних днів і невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це НБУ відповідно до положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою правління НБУ від 17 серпня 2017 року №80", - зазначається у повідомленні.

До 25 травня 2018 року ТОВ "Центр інтернет платежів" було учасником внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UА.

Після скасування 25 травня 2018 року реєстрації WebMoney.RU ТОВ "Центр інтернет платежів" не здійснювало послуги з переказу коштів в національній валюті і не стало учасником єдиної платіжної системи в Україні.

Раніше Нацбанк повідомляв про те, що в Україні з'явилася ще одна платіжна система - "ЮАПЕЙ".

Економічна правда