Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Курченка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам АТ "Брокбізнесбанк".

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"10 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Брокбізнесбанк" було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - повідомив ФГВФО.

"У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 10 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Брокбізнесбанк", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".

Колишній топ-менеджер "Брокбізнесбанку" Юрій Виноград, який визнав вину у сприянні виведенню з банку понад 1,4 млрд гривень, у січні 2018 року був засуджений до 5 років позбавлення волі умовно.

У березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із подальшим відмиванням цих коштів: 787,4 млн гривень Національного банку, 4,7 млн гривень "Реал Банк", 2,3 млрд гривень "Брокбізнесбанку", 502 млн "Укргазбанк".