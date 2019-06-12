Нацбанк захищатиме споживачів фінпослуг: як саме

В Україні з’явиться новий механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, що передбачає відповідальність банків і небанківських фінансових установ за якість пропонованих ними послуг.

Про це йшла мова на Форумі з фінансової інклюзії, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"НБУ підготував Концепцію захисту прав споживачів фінансових послуг, якою передбачена відповідальність банків та небанківських фінансових установ за якість пропонованих ними послуг. Вона змінює підходи для банків та небанківських фінустанов до розкриття інформації про вартість послуг та правил їх спілкування з клієнтами", - зазначається у повідомленні.

Таким чином Нацбанк планує забезпечити українців достовірною інформацією про вартість фінансових послуг і умови їх отримання.

Водночас у структурі НБУ буде створене окреме управління, яке опікуватиметься захистом прав клієнтів фінансових установ.

"НБУ намагається побудувати фінансову еко-систему, яка користуватиметься довірою. Запуск системи захисту прав споживачів фінансових послуг – ключовий її елемент", - зазначили в НБУ.

Також зазначається, що Національний банк заздалегідь оприлюднить проекти відповідних документів на своєму веб-сайті. Таким чином банки, інші фінустанови та громадськість зможуть із ними ознайомитися та надати пропозиції, зазначили у центробанку.

Нагадаємо, що раніше в Нацбанку розповіли про запуск нової платіжної системи під назвою "ЮАПЕЙ".

Економічна правда