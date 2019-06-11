Студентські стартапи з енергоефективності отримали півмільйона інвестицій
У Харкові два студентських проекти з енергоефективності отримали півмільйона гривень інвестицій.
Про це повідомляє інвестагентство Chernovetskyi Investment Group, яке спільно з Одеським національним політехнічним університетом заснували освітньо-стипендіальну програму CIG R&D LAB.
"Перемогу здобули два проекти у сфері енергоефективності – виробництво люмінесцентної плитки та модернізація теплоенергетичного сектора Харкова", - зазначається у повідомленні.
Команда із розробки технології виробництва люмінесцентної плитки отримала 400 тис. грн на подальший розвиток проекту. Його автори – студенти п’ятого курсу – планують запустити масове виробництво плитки, яка вдень виглядає як звичайне покриття, але світиться вночі.
"Так студенти пропонують вирішити проблему неосвітлених територій та убезпечити вулиці міста", - пояснили в інвесткомпанії.
Ще один проект студента п’ятого курсу у сфері реконструкції та модернізації теплоенергетичного обладнання Харкова отримав фінансування у розмірі 100 тис. грн.
"Протягом двох років команда займалася розробкою технології, яка вирішує проблему перегріву парових котлів. Тепер, коли продукт готовий, кошти підуть на створення компанії, яка надаватиме необхідні послуги з ошиповки поверхонь нагріву", - зазначається у повідомленні.
Усього до змагання долучилося 24 команди, п’ять із яких вийшли зі своїми проектами до фіналу, і лише дві - перемогли.
CIG та Харківський політехнічний інститут стали партнерами у 2018 році. Їхня мета - підтримка студентів і молодих вчених у комерціалізації їхніх технологічних розробок. CIG R&D LAB стала платформою для студентських наукових проектів та реалізації інноваційних ідей, які у довгостроковій перспективі сприятимуть розвиткові в Україні екосистеми технологічних стартапів.
У рамках програми CIG протягом року надає командам-учасницям стипендії та менторську підтримку кращих IT-фахівців. У фіналі команда, яка досягла найбільшого прогресу та підготувала продукт до виходу на ринок, отримує додаткове фінансування.
Нагадаємо, що у квітні Київ увійшов до топ–40 стартап–міст світу.
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Економічна правда
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