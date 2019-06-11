У випадку оголошення дефолту припиниться приплив іноземних інвестицій — Рожкова

У випадку оголошення дефолту приплив прямих іноземних інвестицій в економіку припиниться.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Уявіть собі на хвилинку, що ми всі в дефолті. Це значить, що наша країна в середньостроковій перспективі не може вийти на зовнішні запозичення. Це значить, що жодна міжнародна організація не простягне нам руку допомоги. А в нас залишається дефіцитний бюджет. Що з цим робити? Це тільки поглиблює проблему", - сказала Рожкова.

Вона також зазначила, що якщо Україна ці 5 років будувала репутацію країни, яка йде курсом реформ, стабілізує в себе ситуацію — важко, можливо, десь повільно, але ми будуємо ринкові відносини.

"Нам як країні вкрай потрібні інвестиції — не лише запозичення, а й прямі інвестиції. Дефолт руйнує всю цю роботу. І Україна як позичальник на світовому ринку абсолютно втрачає будь-яку репутацію. І скільки часу знадобиться на те, щоб все це відновити, я навіть не можу уявити", - зауважила Рожкова.

Нагадаємо:

В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолтшкодять країні.

Експерти вважають, що передумов для дефолту за суверенними зобов'язаннями України немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити країні дефолт.