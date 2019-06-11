Промислове виробництво подорожчало на 2,1% - Держстат

Ціни в промисловості України у травні 2019 року зросли на 2,1% після зниження на 1,5% у квітні і на 1% - у березні.

Про це повідомила Державна служба статистики 11 червня.

У річному вимірі (по відношенню до аналогічного місяця минулого року) за підсумками травня зростання цін у промисловості прискорилося до 8,5%, після 7,3% у квітні, проте нижче зростання на 8,9% у березні, на 10,2% - у лютому, і 10,4% - у січні.

Держстат також уточнює, що в межах України ціни промвиробників у травні-2019 по відношенню до квітня-2019 зросли на 1,8%, при поставках за межі країни - на 3,1%.

Основною причиною зростання в травні (по відношенню до попереднього місяця) стало збільшення цін у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря на 5,5%, а також у видобувній промисловості і розробці кар'єрів - на 3,4%, металургії - на 1 , 2%, фармацевтичному виробництві - на 0,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 0,4%, зазначає відомство.

Знизилися ціни у виробництві коксу і нафтопереробці (на 3,2%), хімічної продукції (на 1,5%), у деревообробній промисловості (на 1%), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 0,6%) , гумових та пластмасових виробів (на 0,3%), машинобудуванні - на 0,2%

Як повідомляє статвідомство, за п'ять місяців поточного року по відношенню до аналогічного періоду 2018 року ціни в промисловості України зросли на 9,1%.

Нагадаємо, промислове виробництво у квітні зросло на 5,2%.

Економічна правда