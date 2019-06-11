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Росія засекретить компанії, які працюють в окупованому Криму

Вівторок, 11 червня 2019, 13:45

Російський уряд ухвалив постанову, згідною з якою у держреєстрі юридичних осіб дозволяється засекречувати дані про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Відповідна постанова №729 від 6 червня опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації за підписом російського прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Згідно з документом, доступ до інформації в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий: якщо відносно компаній діють іноземні санкції, якщо компанії уповноважених банків працюють для держоборонзамовлення, якщо компанії знаходяться, працюють або зареєстровані на території анексованого Криму та Севастополя.

"Доступ до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію), зазначеному в підпункті "н" пункту 1 статті 5 федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців", може бути обмежений у разі, якщо такі відомості містять інформацію про філії і (або) представництва юрособи, розташованих на території Криму і (або) на території Севастополя", - сказано у постанові.

Нагадаємо:

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

18 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Україна, ЄС і США не визнали результати голосування на "референдумі", міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Також країни Заходу ввели ряд економічних санкцій відносно РФ.

Українська правда

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компанії Крим Росія

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