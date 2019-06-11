Українські банки скоротили портфель ОВДП на 1,57 мільярда, нерезиденти - збільшили на 0,76 мільярда

Портфель облігацій внутрішньої державної позики українських банків 11 червня зменшився на 1,571 мільярда гривень (на 0,4%) - до 359,294 мільярда гривень.

Про це повідомив Національний банк.

При цьому обсяг ОВДП у власності Нацбанку залишився без змін, нерезидентів - збільшився на 0,765 млрд грн (на 1,7%) - до 44,64 млрд грн, тоді як юросіб - скоротився на 0,093 (на 0,4%), до 25,669 млрд грн, фізосіб - на 0,033 млрд грн (на 0,3%) до 9,49 млрд грн.

Згідно з інформацією центробанку, в цілому портфель ОВДП зменшився на 0,932 млрд грн - до 776,181 млрд грн.

Нагадаємо:

Мінфін із початку року залучив на внутрішньому ринку 147 млрд грн. Завдяки цьому вдалося профінансувати держбюджет у запланованих обсягах.

Протягом цього періоду зросли обсяги інвестування в ОВДП нерезидентів, комерційних банків і фізичних осіб.

Так, станом на квітень іноземці збільшили свій портфель ОВДП на 2 мільярди.

Також нагадаємо, що з кінця травня українці можуть купувати ОВДП онлайн, що раніше було неможливо.

Економічна правда